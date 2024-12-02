В Германии начнутся забастовки на заводах Volkswagen из-за запланированных увольнений

Немецкий профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall призвал сотрудников автостроительного концерна Volkswagen к общенациональным предупредительным стачкам, которые начнутся на всех заводах VW уже в понедельник, 2 декабря. Об этом заявил 1 декабря глава регионального отделения IG Metall в федеральной земле Нижняя Саксония Торстен Грегер, сообщает Deutsche Welle.

В ночь на воскресенье истек срок договоренностей между работниками и руководством Volkswagen (VW), обязывающих разрешать трудовые споры мирным путем. Еще в преддверии истечения этого срока профсоюз IG Metall объявил, что в ближайшее время "на всех заводах" автогиганта, планирующего массовые сокращения сотрудников и снижения зарплаты, пройдут предупредительные забастовки.

По словам Торстена Грегера, этот шаг стал логичным следствием того, что VW и после тарифных переговоров намерена сделать увольнение и даже закрыть несколько заводов в Германии.

"Мы демонстрировали готовность к компромиссу за столом переговоров, но наша протянутая рука была отброшена. Теперь пойдут предупредительные забастовки, которые компания не сможет проигнорировать. В ближайшее время производство будет временно приостановлено на всех заводах" , - заявил представитель профсоюза.

Продолжение переговоров о зарплате запланировано на 9 декабря

Комиссия IG Metall по заработной плате уже единогласно проголосовала за проведение стачек, чтобы укрепить позиции на переговорах. Третий раунд тарифных переговоров в VW завершился 28 ноября безрезультатно, они продлятся 9 декабря.

Руководство автоконцерна заявляет о необходимости принятия комплексных мер по реструктуризации, чтобы сделать компанию конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.

Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, из которых шесть расположены в Нижней Саксонии, три – в Саксонии и один – в Гессене. На заводах концерна в Германии работают около 120 тысяч человек, около половины из них – в Вольфсбурге.