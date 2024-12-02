Протесты в Грузии: силовики оттеснили митингующих от здания парламента

В Грузии силы спецназначения оттеснили протестующих с площади у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что протестующие используют пиротехнику, спецназ – слезоточивый газ и водометы. Также сообщается о разгоне протестующих с центрального проспекта Руставели.

Протесты начались в Тбилиси и городах Грузии 28 ноября после того, как правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года, а также отказаться от бюджетных грантов ЕС до того момента. Тем не менее, в "Грузинской мечте" продолжают утверждать, что их целью остается вступление Грузии в Евросоюз до 2030 года. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов.

Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих.

Министерство здравоохранения ранее сообщило, что за ночь с 30 ноября на 1 декабря 44 человека получили ранения. По данным властей, за последние три дня было арестовано более 100 человек.

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