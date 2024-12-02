Макрон обсудил с лидерами Финляндии и Швеции помощь Украине

Эммануэль Макрон в телефонных разговорах с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном высказался за усиление поддержки Украины и развитие обороны Европы, сообщает Укринформ.

"Лидеры отметили необходимость усиления поддержки Украины с целью победы в российской агрессивной войне и восстановления Украины в ее законных правах" , - говорится в сообщении.

Эта поддержка включает укрепление европейской оборонной промышленной и технологической базы, чтобы снизить стратегическую зависимость и укрепить производственные возможности.

"Президент подтвердил своим коллегам необходимость построения мощной обороны Европы, безопасности и партнерства, особенно в международном контексте, обозначенном умножением кризисов и российской агрессивной войной в Украине" , – добавили в офисе президента Франции.

Ранее Макрон уже высказывал такие месседжи, в частности, во время дискуссий на саммите Европейского политического сообщества в начале ноября в Будапеште после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.