Макрон обсудил с лидерами Финляндии и Швеции помощь Украине
Эммануэль Макрон в телефонных разговорах с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном высказался за усиление поддержки Украины и развитие обороны Европы, сообщает Укринформ.
"Лидеры отметили необходимость усиления поддержки Украины с целью победы в российской агрессивной войне и восстановления Украины в ее законных правах", - говорится в сообщении.
Эта поддержка включает укрепление европейской оборонной промышленной и технологической базы, чтобы снизить стратегическую зависимость и укрепить производственные возможности.
"Президент подтвердил своим коллегам необходимость построения мощной обороны Европы, безопасности и партнерства, особенно в международном контексте, обозначенном умножением кризисов и российской агрессивной войной в Украине", – добавили в офисе президента Франции.
Ранее Макрон уже высказывал такие месседжи, в частности, во время дискуссий на саммите Европейского политического сообщества в начале ноября в Будапеште после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.