Сырский провел совещание с командирами военнослужащих: что обсудили

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами по обучению военнослужащих. В частности, обсудили изменения программы обучения офицеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главкома в Facebook.

Сырский провел совещание с руководителями структурных подразделений Генштаба ВСУ, командующими видами и родами войск (сил), командирами отдельных боевых воинских частей, начальниками учебных центров и вузов.

Военное руководство обсудило предварительные результаты внедрения с 1 ноября новой программы базовой всеобщей военной подготовки со сроком обучения 1,5 месяца.

"Уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части. Поэтому ждем отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки", - отметил главком.

Сырский добавил, что особое внимание было уделено обучению офицеров. Военное командование отметило важность изменения программы и увеличение сроков обучения.

"Не осталась без внимания подготовка офицеров тактического звена, содержание которого в настоящее время нуждается в усовершенствовании, в том числе и увеличении сроков обучения. Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений. О необходимости усовершенствования подготовки офицеров также заявили и командиры боевых бригад", - сообщил Сырский.

Участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

Главком подчеркнул, что каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными".

Новая программа подготовки ВСУ

Все мобилизованные, прежде чем попасть в свое подразделение, обязательно должны пройти курс базовой общей военной подготовки. Она направлена на тренировку новобранцев, усвоение знаний и навыков, которые в дальнейшем понадобятся им на поле боя.

С 1 ноября обучающие центры в Украине перешли на новую программу базовой обще военной подготовки. Она длится 1,5 месяца вместо 30 дней, как было раньше.