В Донецкой области разоблачили пенсионерку, которая шпионила для оккупантов

Правоохранители задержали агентку российской разведки, которая шпионила за защитниками Лимана Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанная — 67-летняя жительница Лимана. По данным следствия, оккупанты вышли на женщину через ее знакомых в России, поддерживающих войну против Украины и сотрудничающих с военной разведкой РФ. Агентка контактировала с захватчиками через связного — боевика оккупационных группировок России, воюющего на восточном фронте.

Женщина обходила окрестности прифронтовой громады, где фиксировала локации Сил обороны. Основное внимание обращала на укрепрайоны и огневые позиции украинских войск, участвующих в боях на Лиманском направлении.

"Агентурная информация нужна была агрессору для планирования дальнейших боевых операций, направленных на продвижение вглубь территории Донетчины и захват новых позиций" , — говорят в СБУ.

Также агент отчитывалась о последствиях вражеских "прилетов" по Лиману и окрестностям.

Задержанной объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, правоохранители задержали агента ФСБ, корректировавшего обстрелы Николаева.