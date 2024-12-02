"Укрзализныця" меняет движение поездов на Буковине: список маршрутов

С 16 по 20 декабря 2024 года некоторые пассажирские поезда на Буковине будут курсировать по измененному маршруту. Ряд пригородных поездов при этом будет отменен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие поезда УЗ будут курсировать по-новому

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредил пассажиров о проведении важных ремонтных работ на участке "Коломыя - Черновцы" с 17 по 20 декабря.

Уточняется, что они временно повлияют на маршрут следования ряда пассажирских и пригородных поездов.

Так, некоторые пассажирские поезда в период с 16 по 19 декабря будут направляться до станции "Ивано-Франковск" как до конечной:

№7/8 "Киев - Черновцы"

№136/135 "Одесса - Черновцы"

№145/146 "Харьков - Черновцы" (по дням курсирования)

№115/116 "Запорожье - Черновцы" (по дням курсирования)

Согласно изменениям с 17 по 20 декабря эти же поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

Какие пригородные поезда "Укрзализныци" будут отменены

В "Укрзализныце" сообщили также, что в этот период будет отменен ряд пригородных поездов.

Поезд №6470/6469 "Черновцы - Коломыя - Черновцы":

из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря

из Коломыи - 16, 17, 18, 19 декабря

Поезд №6472/6471 "Черновцы - Коломыя - Черновцы":

из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря

из Коломыи - 17, 18, 19, 20 декабря

Поезд №6473/6474 "Черновцы - Вадул-Сирет - Черновцы":

из Черновцов - 17, 18, 19, 20 декабря

из Вадул-Сирета - 17, 18, 19, 20 декабря

Новые поезда международного и внутреннего сообщения

В УЗ напомнили также о новых возможностях путешествий в международном и внутреннем сообщениях для Черновцов.

Так, вскоре стартует ежедневный международный маршрут №866/865 - 766/765 "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" с пересадкой в Раве-Русской.

Отмечается, что продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Кроме того, уже открыта продажа билетов на новый поезд №146/145 "Черновцы - Харьков", который свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.

Уточняется, что первые рейсы отправятся:

из Харькова - 20 декабря

из Черновцов - 21 декабря

"К зимним праздникам планируем назначение дополнительного поезда из столицы в Черновцы. Ваш комфорт и безопасность - наш главный приоритет" , - подытожили в УЗ.

Как купить билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.