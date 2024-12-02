В Грузии на протестах задержали 224 человека – МВД

МВД Грузии сообщает о задержании двух участников протестов в Тбилиси по уголовным обвинениям. По информации, опубликованной ведомством, 2 декабря, были задержаны двое граждан 2007 и 2003 года рождения. Выдвинутое против них обвинение наказывается лишением свободы на срок до семи лет, сообщает Эхо Кавказа.

Всего на акциях, проходивших последние дни в Тбилиси, были задержаны три человека (нарушивших, как утверждают в МВД, УК Грузии), по обвинению в нападении на сотрудников полиции при выполнении служебных обязанностей и нанесении ущерба имуществу путем поджога.

"В результате противоправных и насильственных действий участников митинга минувшей ночью пострадал 21 сотрудник МВД. У некоторых пострадавших серьезные травмы головы, лица и тела. Всего в ходе последних акций был нанесен ущерб здоровью 113 сотрудникам МВД, четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях" , - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также сообщают, что за последние дни на акциях были задержаны 224 человека за мелкое хулиганство, сопротивление и неповиновение полиции.

"Как и в предыдущие дни, несмотря на неоднократные предупреждения, в ходе митинга некоторые участники митинга неоднократно совершали провокационные действия. Общественность наблюдала, как агрессивные группировки нанесли ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели. Поздно вечером участники митинга нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, возвели баррикады среди поврежденных объектов и подожгли некоторые объекты" , - заявляют в МВД.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят сценарий украинского Майдана. Он возложил ответственность за насилие на проевропейских протестных акциях в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру". Он также назвал задержанных на акции иностранных граждан "иностранными инструкторами", которые организуют "насильственные группы".

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