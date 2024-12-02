Черниговскую область атаковали беспилотники, есть разрушения

Российское войско атаковало Черниговскую область беспилотниками в ночь на 2 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус.

По его словам, есть разрушения в двух селах:

в селе в Прилуцком районе повреждены частный дом и автомобиль;

в селе в Нежинском районе побит дом, разрушено хозяйственное здание.

"К счастью — без пострадавших" , — добавил Чаус.

Национальная полиция Украины

Как сообщалось, в ночь на 2 декабря ПВО обезвредила в небе над Киевом около двух десятков российских дронов.

В Киевской области из-за дроновой атаки вспыхнул склад агрофирмы. На Буковине повреждены дома. В Тернополе — многоэтажка.