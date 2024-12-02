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Черниговскую область атаковали беспилотники, есть разрушения

Черниговскую область атаковали беспилотники, есть разрушения
Фото: Нацполиция

Российское войско атаковало Черниговскую область беспилотниками в ночь на 2 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус.

По его словам, есть разрушения в двух селах:

  • в селе в Прилуцком районе повреждены частный дом и автомобиль;
  • в селе в Нежинском районе побит дом, разрушено хозяйственное здание.
"К счастью — без пострадавших", — добавил Чаус.
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Национальная полиция Украины
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Как сообщалось, в ночь на 2 декабря ПВО обезвредила в небе над Киевом около двух десятков российских дронов.

В Киевской области из-за дроновой атаки вспыхнул склад агрофирмы. На Буковине повреждены дома. В Тернополе — многоэтажка.

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