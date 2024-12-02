Черниговскую область атаковали беспилотники, есть разрушения
Российское войско атаковало Черниговскую область беспилотниками в ночь на 2 декабря, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус.
По его словам, есть разрушения в двух селах:
- в селе в Прилуцком районе повреждены частный дом и автомобиль;
- в селе в Нежинском районе побит дом, разрушено хозяйственное здание.
"К счастью — без пострадавших", — добавил Чаус.
Как сообщалось, в ночь на 2 декабря ПВО обезвредила в небе над Киевом около двух десятков российских дронов.
В Киевской области из-за дроновой атаки вспыхнул склад агрофирмы. На Буковине повреждены дома. В Тернополе — многоэтажка.