Дипломаты и военные РФ покидают Дамаск и другие города Сирии – ГУР

В Сирии ситуация для россиян ухудшается, военный контингент и дипломаты срочно покидают Дамаск и другие города из-за вооруженных беспорядков оппозиционных сил. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

По данным ГУР, оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Башара Асада силы активно продвигаются на юг страны, прошли первые бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

Военный контингент России сбежал из Хамы и эвакуировался в базу Хмеймим.

Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

В Дамаске начались первые вооруженные волнения. Российские военные и дипломаты аврально и срочно стали покидать столицу Сирии.

Также россияне скрылись с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники.

1 декабря российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники РФ, перешедшей в оппозиционные силы.