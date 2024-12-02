В Эстонии начались двухнедельные военные учения НАТО

В понедельник, 2 декабря, в Эстонии начались двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния"), в которых примут участие подразделения стран НАТО. Об этом говорится в сообщении Сил обороны Эстонии, сообщает Европейская правда.

В дополнение к подразделениям эстонских Сил обороны в учениях примут участие подразделения из Франции, Великобритании, США и Латвии.

"Мы проверим синергию и сотрудничество между различными странами, родами войск и подразделениями" , – сказал полковник Янно Мерк, начальник штаба эстонской дивизии.

Основные мероприятия учений, которые продлятся со 2 по 15 декабря, пройдут преимущественно на севере и северо-востоке Эстонии для сухопутных и воздушных сил, а маневры военно-морских сил Эстонии и Франции будут проходить на берегу Финского залива.

Первая неделя учений Pikne будет посвящена развертыванию подразделений и отработке боевых действий, а на вторую неделю запланированы учения с боевой стрельбой союзных подразделений на полигоне Сиргала.

Всего в учениях примут участие около двух тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзниц.

В эстонских Силах обороны предупредили, что в рамках учений в регионе Северной и Северо-Восточной Эстонии будет проводиться активная воздушная деятельность, в частности полеты на малых высотах.