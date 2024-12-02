ОП: Украина рассчитывает на помощь стран Латинской Америки в возвращении депортированных РФ детей

Народы стран Латинской Америки имеют большой опыт борьбы за спасение детей, и Украина рассчитывает на их голос в возвращении домой маленьких украинцев, похищенных РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила советник руководителя Офиса президента и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Она рассказала об инициативе президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и призвала страны Латинской Америки присоединиться к совместной работе. По ее словам, благодаря усилиям Bring Kids Back UA удалось вернуть домой 1022 ребенка. В то же время у Украины есть информация о почти 20 тысячах таких случаев депортации или принудительного перемещения.

"Я понимаю, что вы также имели такой опыт. Этот опыт боли вы смогли превратить в систему установления справедливости и смогли залечить эти раны общества. Нам очень нужна ваша экспертиза в этом и ваш опыт" , – сказала Заривна.

Она отметила, что россияне отказываются создавать гуманитарные коридоры, меняют имена детей и запрещают им общаться на украинском языке. Также есть случаи принудительной мобилизации юных жителей оккупированной части Херсонской области.

"Россия не воюет против Украины. Россия воюет против всех цивилизованных демократических стран. Если мы не остановим эту агрессию в Украине, то когда-нибудь агрессия дойдет до вас" , - добавил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее в ОП рассказали, какие страны больше всего вовлечены в переговоры по возвращению детей из РФ.