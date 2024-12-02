В ЕС рассматривают санкции против членов "Грузинской мечты" – Politico

Европейский союз может рассмотреть возможность введения санкции против членов правящей партии Грузии "Грузинская мечта", ответственных за приказы по подавлению протестов. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, сообщает Европейская правда.

Собеседники издания комментировали сообщение новой высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в X (Twitter) относительно последних событий в Грузии.

В нем она отмечала, что насилие против протестующих и удаление Грузии от Брюсселя приведут к "прямым последствиям со стороны ЕС".

Как отметил один из европейских дипломатов, это может быть интерпретировано как санкции против членов "Грузинской мечты", отдающих приказы о подавлении протестов.

Если так, то следующая встреча министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 декабря "будет удачным временем" для такого шага, добавил собеседник издания.

В то же время другой дипломат отметил, что санкции могут быть предложены в любое время, в частности, уже на этой неделе – и утверждены позже.