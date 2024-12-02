Глава МИД Германии предостерегла Пекин от поддержки России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник предупредила своего китайского коллегу, что поддержка Пекином России "повлияет" на отношения, сообщает Радио Свобода.

Главная дипломатка Германии встретилась в Пекине со своим коллегой Ван И для "стратегического диалога".

Министр сказала Ван И, что "растущая поддержка Китаем войны России против Украины имеет влияние на наши отношения".

"Затрагиваются основные интересы германской и европейской безопасности" , – сказала Бербок, которую цитирует AFP.

Сразу после этого министр иностранных дел Германии отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО.

Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в войне в Украине и заявляет, что не оказывает военную помощь ни одной из сторон, в отличие от США и других западных стран.

Но Пекин остается близким политическим и экономическим союзником России, и члены НАТО заклеймили Китай как "решающее руководство" войны, которую он никогда не осуждал.

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