На границе с Венгрией расширили работу одного из пунктов пропуска

На КПП "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины ( ГПСУ ).

Соглашение между правительствами Украины и Венгрии предусматривает расширение работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.

В документе говорится о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу, где стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без весовых ограничений.

Кроме этого, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП "Великая Паладь – Надьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); пропускной способности КПП "Чоп – Захонь" – строительство моста через р. Тиса.

Пункты пропуска

Между Украиной и Венгрией действуют несколько автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.

Автомобильные пункты пропуска

Тиса – Захонь

Расположен возле Чопа (Закарпатская область).

Основной пункт для международного автомобильного сообщения.

Лужанка - Берегшурань

Расположен возле города Берегово.

Предназначен для автомобильного транспорта.

Косино – Барабаш

Расположен возле села Косино (Береговский район).

Предпочтительно для легкового транспорта.

Звонковое - Лонья

Расположен в Мукачевском районе.

Используется менее интенсивно, в основном местными жителями.

Вилок - Тисабеч

Находится вблизи села Вилок (Береговский район).

Удобный для легковых автомобилей.

Железнодорожные пункты пропуска

Чоп - Захонь