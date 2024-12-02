В Украине увеличивается потребление электроэнергии

2 декабря потребление электроэнергии в Украине на 6:00 на 6% превышает соответствующий показатель 29 ноября, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 6:00 уровень потребления электроэнергии был на 6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 29 ноября. Это объясняется меньшим объемом применения мер ограничения", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Во всех областях вынужденно применяются повременные отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно – возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии 2 декабря запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 10759 МВт-час.

Напомним:

В понедельник, 2 декабря, энергетики с 07:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии.