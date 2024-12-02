Украина уже имеет более 4 тысяч саперов – Шмигаль

Разминированием территории Украины занимаются около 70 операторов противоминной деятельности и более 4 тысяч саперов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Demine Ukraine Forum 2024 года, сообщает Укринформ.

"Над разминированием сейчас работают почти 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и около 150 единиц техники" , - отметил глава правительства.

Шмыгаль проинформировал, что в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. кв. км украинской территории. Сегодня потенциально заминированная территория составляет около 139 тысяч кв. км, что больше площади Греции, Болгарии или Австрии. Удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

Премьер-министр также проинформировал, что ВНП наносит ущерб аграрному сектору - 1,2 млрд долларов ежегодно. Также от российских мин пострадали более 760 гражданских, в том числе 86 детей.

Украина проводит гуманитарное разминирование в соответствии со Стратегией противоминной деятельности, подчеркнул Шмигаль. По его словам, первое направление предусматривает обследование территорий, чтобы определить, какие территории располагаются вне зоны риска, и быстро вернуть их аграриям в обработку. Шмигаль подчеркнул, что это позволяет увеличить посевные площади, создать рабочие места, аграрные предприятия платят налоги и наращивают экспорт продовольствия.

Еще одним направлением стратегии есть привлечение международной помощи. По словам главы правительства, в настоящее время в Коалицию гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран, общий объем взносов составляет более миллиарда долларов.

Кроме того, увеличивается количество разминочной техники. Премьер-министр отметил локализацию развития собственного производства такой техники и призвал партнеров заказывать новые машины на украинских предприятиях.

"Мы открыты ко всем инновациям, которые можно применить в разминировании. В Украине существует огромное пространство для апробации новейших технологий. Соответственно, одно из направлений, над которым мы работаем, — увеличение сертифицированных операторов противоминной деятельности, в частности частных. Правительство максимально упростило, унифицировало и цифровизировал сертификацию. За год количество операторов выросло вдвое. Ожидаем дальнейшей положительной динамики" , - сказал он.

Шмыгаль также напомнил, что государство готово компенсировать аграриям 100% услуги разминирования. Это, по его словам, формирует конкурентный рынок и стимулирует операторов быстро и эффективно работать.