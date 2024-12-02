В Украине заработала новая система мгновенных платежей: что это значит

С 1 декабря 2024 г. заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины - СЕП-4.1. Она имеет функциональность мгновенных кредитных переводов, уже доступных в десяти банках, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины" , - говорится в сообщении.

Что такое мгновенный перевод

Мгновенный перевод СЭП – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. То есть, предоставители платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения платежной операции, пояснили в пресс-службе.

Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЕП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс. гривен, что является оптимальным решением для большинства платежей для обеспечения повседневных нужд граждан, отметили в НБУ.

Десять банков

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП по состоянию на сегодняшний день уже подключились:

Национальный банк;

Ощадбанк

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

СКАЙ БАНК

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

УКРСИББАНК

Укрэксимбанк

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

Сенс БАНК

Альтбанк

Идея Банка.

По данным пресс-службы, постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.

"Ведь реализация функциональности мгновенного перевода СЕП, являющегося ключевой особенностью новой версии СЕП-4.1, создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны" , - добавили в пресс-службе.

Ранее директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы – средства будут зачисляться на счет получателя за 10 секунд.НБУ ставит целью перевод средств за 2 секунды. Сейчас денежные средства зачисляются в течение часа.