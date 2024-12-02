Грузинский премьер цинично поблагодарил правоохранителей за разгон протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за разгон протестов. "Зачистки" митингов сопровождались столкновениями и задержаниями, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел Грузии за "хорошо проделанную работу" после очередного разгона акции протеста в Тбилиси. Он заявил, что правоохранители лучше сработали, чем в США и Европе.

"Спасибо господину Вахтангу Гомелаури (глава МИД, - ред.), лично ему и каждому полицейскому. Их роль в управлении этими процессами была особенная и очень важная. Спасибо каждому полицейскому за терпение. Мы знаем много фактов того, что приходилось терпеть полицейским в эти дни" , - заявил премьер Грузии.

Кобахидзе также повторил тезис, что акции протеста якобы были скоординированы ранее и было привлечено "иностранное финансирование".

Протесты в Грузии

В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются масштабные митинги против правящей партии "Грузинская мечта". Акции были спровоцированы заявлением властей об остановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Грузинские силовые пытаются разогнать протесты, полиция несколько раз применила водометы и слезоточивый газ. Протестующие использовали против правоохранителей пиротехнику и разные предметы.

Кроме того, разгоны митингов сопровождают задержаниями. Так, в Тбилиси был задержан Зураб Джапаридзе, один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен", а также несколько журналистов.