Правительство Китая отрицает свою причастность к поддержке российского вторжения в Украину и призывает прекратить подобные "политические манипуляции". Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что позиция Пекина по поводу российско-украинской войны негативно влияет на отношения между КНР и Европой и Германией, сообщает Укринформ.

"Что касается "украинского кризиса" (так в Китае называют агрессивную войну РФ против Украины – ред.), китайская сторона неоднократно заявляла, что она решительно против обвинений и перекладывания ответственности за войну на Китай и призывает прекратить политические манипуляции по этому вопросу" , - сказал он. Лень.

Дипломат также отреагировал на заявления замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что его страна рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний.

"Мы надеемся, что все участвующие в конфликте стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность и приложат усилия для урегулирования "украинского кризиса" политическим путем, путем диалога и консультаций" , - сказал спикер ведомства.

Китай декларирует нейтралитет по отношению к российской агрессии против Украины и не передает оружие воюющим сторонам. В то же время, за первые два года войны КНР более чем на две трети увеличила торговлю со страной-агрессоркой, с почти $148 миллиардов в довоенном 2021-м до более чем $240 миллиардов по итогам прошлого года, став ключевым поставщиком в РФ микроэлектроники и продукции двойного использования, которые используются русским ВПК для производства оружия и продолжения войны.

Пекин отвергает обвинения западных правительств и защищает свою торговлю с Россией как не направленную против третьих стран, критикует антироссийские санкции, однако в большинстве случаев соблюдает установленные ограничения, чтобы избежать попадания во вторичные санкции.