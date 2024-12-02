ГУР: 2000 военных КНДР уже находятся в боевых подразделениях РФ

В российской армии в оперативном резерве есть девять тысяч северокорейских военнослужащих, две тысячи передано в боевые подразделения, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает Радио Свобода.

"Мы знаем, что две тысячи военнослужащих направлены в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск. Если они уже попали в те подразделения, которые ведут активные боевые действия, значит, мы можем с уверенностью сказать, что они уже присоединились к ведению боевых действий". Возможно, они не на первой линии. агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих" , – сказал представитель ГУР.

Черняк добавил, что есть несколько вариантов, как будут применять войска КНДР из оперативного резерва.

Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории России, на территории Курщины. Или они останутся в оперативном резерве на второй линии обороны, что в принципе для Украины тоже представляет опасность. .Почему? Потому что это позволит уволить определенное количество российских военнослужащих, которые будут вовлечены в ведение активных боевых действий», – допусти он.

В украинские разведчики добавили, что сейчас на полигонах в Курской области северокорейские военнослужащие проходят как всеобщую военную подготовку, так и специфическую подготовку как операторы БПЛА.

"После того, как они вернутся домой, это будут обученные специалисты, которые, во-первых, сами понимают, как управлять БПЛА. Во-вторых, это уже будут инструкторы. 11 тысяч, сколько их там вернется, инструкторов, которые смогут научить миллионную северокорейскую армию новым условиям ведения войны, новым условиям ведения боевых действий" , – говорится в интервью.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщили, что первые подразделения военных из КНДР прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны 23 октября, "их появление зафиксировано в Курской области РФ".

О первых боевых столкновениях между украинскими и северокорейскими военными в Курской области 5 ноября сообщили источники издания Financial Times и Общественного в спецслужбах. Отмечалось, что пока "не идет речь о больших столкновениях".

В конце октября западные издания сообщили, что КНДР направила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. По данным Украины и стран Запада, в Курскую область прибыли более 10 тысяч северокорейских военных; В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что они понесли первые потери. Москва и Пхеньян непосредственное участие северокорейских военных в боях не подтверждали.

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