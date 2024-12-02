Как уберечься от дронов и сбросов взрывчатки: в Минреинтеграции дали советы

Жители прифронтовых территорий страдают от вражеских дронов со взрывчаткой. Людей призывают внимательно относиться к этой угрозе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Россияне все чаще применяют FPV-дроны или сбрасывают взрывчатку против жителей прифронтовых территорий. Центр стратегических коммуникаций и безопасности разработал советы, как уберечь себя от этой опасности.

Важные советы

Если вы услышали звук беспилотника или увидели его в небе - срочно пройдите в укрытие. Прятаться в подъездах, под арками или на лестнице - опасно. Если дрон завис прямо над вами, вам нужно укрыться в безопасном месте. Чтобы запутать врага, бегите "змейкой" между деревьями и кустарниками. Если вы заметили беспилотник, находясь в автомобиле, вам срочно нужно выйти из транспорта. После чего отбежите от дороги и найдите укрытие. Если вы увидели, куда упал дрон, сообщите спасателям или полиции по номерам 101 или 102. Ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте обломки.

Читайте также, за неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами. Также для атак по Украине РФ применила почти 660 дронов.

Ранее мы писали, что зимой 2024-2025 годов войска Российской Федерации, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев и попытаются нивелировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения использования российской бронетехники.