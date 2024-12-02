Казахстанский тенге обвалился вслед за российским рублем

Валюта Казахстана упала до рекордно низкого уровня 530 тенге за доллар. Это произошло, несмотря на то что за последние две недели центральный банк потратил более 1 млрд долларов на интервенции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на доллары усилился после того, как тенге пересек "психологический уровень" в 500 за доллар после обвала российского рубля, валюты второго по величине торгового партнера Казахстана, сообщил центробанк Казахстана.

Вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на экстренном брифинге 2 декабря заявил, что падение тенеге вызвано тремя факторами.

Первый фактор - это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор, по словам Байбазарова, связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор, - ослабление российского рубля.

"Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге" , - сказа он.

Обвал валюты

Крупнейший производитель нефти в Центральной Азии с трудом поддерживает тенге с 11 октября, когда центральный банк прекратил покупать доллары для своего единого пенсионного фонда. За этим последовали словесные интервенции в прошлом месяце и приказ государственным компаниям продать половину своих иностранных доходов.

В этом месяце центральный банк планирует продать до 900 млн долларов, после запланированных расходов около 1,4 млрд долларов из нефтяного фонда и собственных резервов. До ноября последний раз, когда банк продавал доллары для поддержки национальной валюты, был март 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, когда тенге ослаб до рекордных на тот момент 525,59 за доллар.

Перспективы тенге будут зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых платежей, международных рыночных условий и изменений геополитического фона, заявил в центральный банк. Он заявил, что банк сохранит гибкий режим обменного курса, одновременно действуя против внешних дисбалансов и позволяя накапливать валютные резервы.

Напомним, российский рубль обвалился на прошлой неделе примерно на 10% до 110 рублей за доллар. Аналитики прогнозируют, что до конца года курс рубля может достичь 115-120.