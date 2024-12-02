Мировые производители оружия в прошлом году заработали на 4,2% – исследование

Сто мировых производителей оружия в 2023 году заработали 632 млрд долларов от продаж продукции и предоставления услуг; доходы в реальном измерении увеличились на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Рост доходов зафиксирован во всем мире, больше всего – у компаний из России и Ближнего Востока. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает Укринформ.

Как отмечается в докладе, меньшие производители вооружений более эффективно реагировали на спрос, связанный с войнами в секторе Газа и в Украине, ростом напряженности в Восточной Азии и программами переоснащения армий в разных странах, пишет DW.

Общий объем выручки от продажи оружия 100 мировых компаний в прошлом году резко вырос после падения в 2022 году, говорится в отчете. Аналитики отмечают, что с 2018 года в первую пятерку компаний отрасли неизменно входят только американские производители. Из 100 ведущих мировых производителей оружия 41 базирующаяся в США компания зафиксировала доходы в размере 317 млрд дол.

Совокупная выручка от продажи оружия 27 европейских (кроме РФ) компаний в прошлом году составила 133 млрд дол. Это всего на 0,2% больше, чем в 2022-м, что является самым низким показателем роста среди всех регионов мира.

Однако, отмечают аналитики, европейские фирмы, специализирующиеся на сложных системах вооружений, в 2023 году работали преимущественно по старым контрактам, и их доходы за год соответственно не отражают поступление заказов. Спрос, связанный с войной в Украине, особенно на популярные боеприпасы, артиллерийские пушки, снаряды и системы ПВО, смогли удовлетворить компании из Германии, Швеции, Украины, Польши, Норвегии и Чехии.

Из-за нехватки данных в рейтинг вошли лишь две российские компании: их совокупная выручка увеличилась на 40%, достигнув примерно 25,5 млрд дол. Это произошло почти полностью за счет роста на 49% выручки Ростеха – российской государственной корпорации, не обладающей непосредственно производственными мощностями, но контролирующей множество различных производителей оружия. Ранее семь из них попадали в первую сотню мировых компаний, однако в этот раз SIPRI не удалось получить данные о них.

Из украинских компаний в рейтинг попал госконцерн "Укроборонпром". По данным SIPRI, его выручка увеличилась на 69%.

Остальные 23 компании первой сотни расположены в Азии и Океании, они продемонстрировали рост доходов на 5,7% – до 136 млрд дол.

В первую сотню крупнейших мировых компаний ВПК вошли шесть с Ближнего Востока, их общая выручка подросла на 18% - до 19,6 млрд дол. Три из этих компании – из Израиля, и после начала войны в Газе их доходы достигли 13,6 млрд дол. Это самый высокий показатель для израильских фирм, когда-либо входивших в первую сотню SIPRI.