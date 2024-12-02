НАТО в обмен на территории: почему Зеленский поддержал эту идею

Оказавшись перед перспективой "ни территорий, ни НАТО", Банковая передумала настаивать на максималистских требованиях, сообщает Деловая столица.

Владимир Зеленский сформулировал новую цель для Украины.

"Он предполагает, что "горячая фаза" войны в Украине может закончиться в обмен на членство в НАТО, если его предложат, — даже если захваченные земли не будут возвращены немедленно" , — сообщил британский телеканал Sky News.

29 ноября Зеленский сказал в интервью Sky News, что членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны, чтобы положить конец "горячей фазе войны", при условии, что само приглашение в НАТО признает международно признанные границы Украины. Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть заключено, если контролируемая Украиной территория будет взята "под зонтик НАТО", что позволит позже "дипломатическим путем" договориться о возвращении остальной части.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем, — сказал он. — Нам нужно сделать это быстро. А затем [оккупированную] территорию Украина сможет вернуть дипломатическим путем".

Зеленский сказал, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется" и не захватит еще больше украинской территории. Он сказал, что НАТО должно "немедленно" прикрыть часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, Украине "очень нужно, иначе он вернется".

Ту же идею Зеленский озвучил 1 декабря на совместной пресс-конференции в Киеве с новым главой Европейского совета Антониу Коштой. Он заявил, что Украина может вступить в НАТО без применения статьи 5 к оккупированной территории. Как и в интервью Sky News, Зеленский уточнил, что приглашение Украине вступить в НАТО все равно должно признать всю ее территорию украинской, включая районы, оккупированные Россией.

Он подчеркнул, что Украина "никогда не примет" план присоединения, в котором говорится иное.

"Но мы понимаем, что статья 5 не может применяться ко всей территории Украины во время войны, поскольку страны [НАТО] против риска быть втянутыми в войну" , — сказал он.

Идея Андерса Фог Расмуссена

Более года назад ту же самую идею выдвинул бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. О его плане рассказала британская газета The Guardian 11 ноября 2023 года. Расмуссен сказал:

"Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО".

Однако те, кто выступает за членство Украины в НАТО, скованы почти невозможностью предложить членство стране, находящейся в состоянии войны, поскольку в соответствии со статьей 5 членство в НАТО для всей Украины фактически означало бы, что Альянс собирается начать войну с Россией. Если исключить из-под гарантий статьи 5 территорию, удерживаемую Россией, то угроза конфликта между Россией и НАТО будет снижена, заявил Расмуссен.

Он опроверг, что этот шаг заморозит конфликт, уступив украинскую территорию России.

"Абсолютная достоверность гарантий статьи 5 удержит Россию от совершения атак на украинскую территорию внутри НАТО и, таким образом, освободит украинские силы для отправки на линию фронта, — пояснил он свою идею. — Чтобы статья 5 была достоверной, России должен быть дан четкий сигнал о том, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом".

Он сказал, что в некотором смысле это предложение похоже на введение бесполетной зоны над территорией, контролируемой Украиной, чтобы Россия не могла подвергать ее ракетным атакам.

"Расмуссен сказал, что неточный прецедент существовал с тех пор, как Западная Германия присоединилась к альянсу в 1955 году, и статья 5 охватывала ее территорию, но не территорию Восточной Германии" , — отметила газета.

С мая 2022 года Расмуссен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак были сопредседателями Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Тем не менее, идея Расмуссена вызвала негативную реакцию на Банковой. 2 декабря 2023 года на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о телефонном разговоре Ермака с Расмуссеном.

"Андерс Фог Расмуссен отметил важность скорейшего вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство в Альянсе должно распространяться на все территории Украины с полным уважением к государственному суверенитету и территориальной целостности. Он отметил, что приведенная им в статье The Guardian аналогия с ФРГ не должна восприниматься как подрыв базового принципа уважения территориальной целостности Украины" , — говорилось в сообщении.

19 декабря прошлого года Зеленский провел пресс-конференцию, где резко высказался об этой идее:

"Насчет НАТО. Сигналы насчет частичного участия, честно говоря, — бред. Давайте представим себе, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Я думаю, что это высокие риски для нас. Я уверен, что если часть Украины будет в НАТО, это значит, что он [Путин] войдет и начнется война с НАТО. И вот здесь будет вопрос: будут ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая имеет тот или иной статус в НАТО? Не полностью, а какой-то статус".

Аргументы Петра Павла

Несмотря на возмущение Банковой, идея "НАТО в обмен на территории" обрела популярность у европейских адвокатов приглашения Украины в Альянс. Очень четким сигналом стало заявление президента Чехии Петра Павла.

"Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет демаркация хотя бы административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент" , — сказал он 19 августа.

Он добавил, что "существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине присоединиться к НАТО, не приводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией". Он также видит прецедент такого шага в истории:

"Давайте посмотрим на Германию, например. Произошел раздел Германии, который был принят не всеми западными странами, и хотя часть Германии была оккупирована Советским Союзом, остальная часть Германии была принята в НАТО".

Напомним, что в 2012-2015 гг. генерал Петр Павел был начальником генштаба армии Чешской Республики, а в 2015-2018 гг. возглавлял Военный комитет НАТО. Поэтому можно не сомневаться: он знает, о чем говорит. А если он об этом заговорил публично, значит, эта идея уже обсуждается главами стран НАТО.

"ДС" уже рассказывала, как эта идея может быть реализована. Страны Альянса не хотят, чтобы их обязательства перед Украиной распространялись на территорию, оккупированную Россией. Для этого нужно внести дополнение в статью 6 Североатлантического договора, которая устанавливает сферу применения статьи 5. Если будет подписываться протокол о вступлении Украины, то там может быть уточнено, что формулировка статьи 6 распространяется на украинскую территорию в пределах демаркационной линии согласно соглашению Украины с Россией. Это не будет означать юридическое признание оккупированных территорий российскими. В то же время остальная территория Украины укроется под зонтик Альянса.

Впрочем, Банковая по-прежнему считала идею "НАТО в обмен на территории" неприемлемой и настаивала на своем максималистском требовании "и НАТО, и территории". 24 сентября на сайте МИД Украины появился "комментарий насчет заявлений о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины".

"Выведение российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, — заявило министерство. — Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну".

Переосмысление "бреда"

Однако 5 ноября американский народ отдал предпочтение Дональду Трампу, который пообещал быстро положить конец российско-украинской войне. Из его команды в медиа просочилась информация о нескольких плохих моментах для Украины. Во-первых, Трамп собирается наказывать Киев и Москву, если они будут отказываться заморозить войну. Во-вторых, Трамп не будет требовать от Путина ухода России со всех оккупированных территорий. В-третьих, Трамп может использовать отказ от приема Украины в НАТО как приманку для Путина. Таким образом, Украина оказалась перед перспективой "ни территорий, ни НАТО". А если она будет настаивать на формуле "и НАТО, и территории", то может вызвать гнев Трампа и вообще лишиться поддержки США.

Издание Politico выдвинуло версию, что последние заявления Зеленского — это "дипломатическая игра для Трампа". Суть игры в том, что Зеленский взял себе роль "мистера Да", который соглашается с требованием Трампа быстро заморозить войну и оставляет Путину роль "мистера Нет".

Politico дает этой игре очень высокую оценку:

"Лидер Украины уже ловко приспосабливается к изменившейся политике в Вашингтоне — и к меняющейся политической динамике в Европе, — демонстрируя готовность сесть за стол переговоров. Это то, к чему его призывали его американские советники, предоставив Путину быть мистером Нет, рискующим навлечь на себя гнев Трампа. Именно это Зеленский и делал в пятницу в интервью британскому Sky News. Это был мастер-класс по умному дипломатическому маневрированию".

Издание констатирует, что Путин и его главные помощники раз за разом давали понять, что они никогда не согласятся на вступление Украины в НАТО.

"Это предложение — красный флаг для разъяренного быка. Однако, возможно, это не было целью того, что Зеленский делал в пятницу" , — предполагает Politico.

По его мнению, месседжи Зеленского больше были направлены на то, чтобы продемонстрировать Трампу готовность Киева рассматривать различные варианты.

Издание цитирует бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который говорит, что Зеленский хочет не попасть в плохую ситуацию с Трампом и потому подчеркивает важность поиска дипломатических решений.

"Послушайте его недавние интервью, в которых он говорит: "Мы должны искать дипломатические решения", "Мы должны вернуть Крым дипломатическим путем", "Мы недостаточно сильны, чтобы восстановить наши границы 1991 года". Все это месседжи Трампу" , — сказал Кулеба Politico.

По мнению издания, "хитрость Зеленского в его отношениях с Трампом заключается в том, чтобы убедиться, что именно Путин будет обвинен в любом провале мирных инициатив". Если верить этой версии, то Банковая рассчитывает на неудачу попыток Трампа заморозить войну.

Но остается без ответа вопрос о том, что будет делать Банковая, если Трамп в ходе торгов с Путиным согласится с условием Путина: никакого НАТО для Украины, даже частичного. По-видимому, Банковая надеется, что до этого не дойдет (то есть Трамп и Путин не договорятся). Однако это рискованный подход: можно получить "ни территорий, ни НАТО". Чтобы этого не случилось, нужно убеждать Трампа в том, что членство Украины в НАТО (без распространения статьи 5 на оккупированные территории) выгодно США. И заодно было бы нелишне убедить украинский народ в том, что это выгодно Украине.