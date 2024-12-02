Украина отреагировала на заявления властей Грузии о "сценарии Майдана"

Украина осуждает силовой разгон митингов в Грузии. Украина также отвергает попытки грузинских властей втянуть страну во внутриполитические процессы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

МИД решительно осуждает нарушение прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии.

"Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа" , - говорится в заявлении.

Министерство напомнило, что пресловутые украинские политики также пытались заверить, что "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию страны, как сейчас говорят в Грузии.

МИД отверг попытки властей Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Речь идет о заявлениях премьер-министра Грузии о якобы недопущении "сценария украинского Майдана"

"Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий". Украина была и остается благосклонным демократическим преобразованием в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, отвечающей интересам грузинского народа" , - отметило ведомство.

МИД выразил солидарность с грузинскими дипломатами, публично выступившими против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС.

"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой" , - заявил МИД.

Протесты в Грузии

В Грузии 28 ноября началась новая волна протестов после того, как власти заявили о якобы приостановлении евроинтеграции страны.

Протесты продолжаются в Тбилиси и других грузинских городах. Силовики пытаются разогнать митинги, применяя водометы и слезоточивый газ, а также задерживая участников акций.

Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.

Также глава грузинского правительства на фоне протестов заявил, что в стране не будет "сценария украинского Майдана".