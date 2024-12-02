Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи от Германии

Сегодня, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. До конца года Украина получит системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Die Rheinpfalz.

Как пишет издание, во время визита в Киев Шольца и президент Украины Владимир Зеленский просмотрели презентацию беспилотников, которые используются в оборонной кампании против России. В частности среди беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) были немецкие дроны от компании Helsing. Еще 4 тысячи БпЛА от этой же компании будут поставлены Украине до конца года.

В том же числе в пакет военной поддержки войдут:

две системы противовоздушной обороны Iris-T;

десять основных боевых танков Leopard 1A5;

60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин;

шесть тысяч неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Поддержка Германии Украины Германией

Германия является важным союзником Украины в предоставлении помощи различного характера - военной, гуманитарной и финансовой - в условиях полномасштабной войны. С начала вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) немецкое правительство передало Украине современное вооружение, среди которого самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, системы противовоздушной обороны IRIS-T, боевые танки Leopard 2, пехотные боевые машины Marder и другое военное оборудование.

Кроме поддержки в оборонной сфере, Германия инвестирует средства в гуманитарные инициативы, восстановление критической инфраструктуры и помощь украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно обратил внимание на важность избежания «красных линий» в процессе оказания поддержки нашему государству.