Морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ на Курщине
Николаевские морские пехотинцы отбили атаку российских десантников на Курщине, противник отошел со значительными потерями, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видео 36 ОБрМП, источники УП в бригаде.
На днях в районе Зеленого Пути-Новоивановки Курской области николаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ.
По словам собеседника УП, противник атаковал позиции морских пехотинцев малыми группами пехоты на квадроциклах. В результате оборонительного боя морпехов было уничтожено 2 квадроцикла с помощью дистанционного минирования и FPV-дронов. Остатки пехоты врага дошли до укреплений, где были разбиты артиллерией и ударными дронами бригады.
Потери российских штурмовиков составили 16 человек убитыми и 29 - ранеными, добавляет источник УП.