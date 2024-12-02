Минобороны стандартизирует технические требования к продовольственному имуществу ВСУ
Министерство обороны Украины стандартизирует требования на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение имеет важное значение в процессе унификации технических требований для закупки оборудования. Об этом говорится в сообщении Минобороны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные расхождения в требованиях к оборудованию, закупаемому для ВСУ, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами", - пояснил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Отмечается, что Минобороны и в дальнейшем работает над совершенствованием материально-технического обеспечения Сил обороны с целью улучшения уровня поддержки наших бойцов.