Минобороны стандартизирует технические требования к продовольственному имуществу ВСУ

Министерство обороны Украины стандартизирует требования на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение имеет важное значение в процессе унификации технических требований для закупки оборудования. Об этом говорится в сообщении Минобороны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные расхождения в требованиях к оборудованию, закупаемому для ВСУ, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами" , - пояснил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Отмечается, что Минобороны и в дальнейшем работает над совершенствованием материально-технического обеспечения Сил обороны с целью улучшения уровня поддержки наших бойцов.