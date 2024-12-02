Трамп назначит советником по Ближнему Востоку свекра своей дочери

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планирует назначить бизнесмена Массада Булоса своим главным советником по вопросам, касающимся Ближнего Востока. Последний является свекром дочери 47-го главы Белого дома. Об этом сообщает CNN, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сын Массада Булоса, Майкл, состоит в браке с дочерью Трампа Тиффани. Майкл Булос активно поддерживал кампанию Трампа, в частности, среди американцев мусульманского происхождения.

Недавно Трамп также выбрал Чарльза Кушнера, известного филантропа, на должность посла США во Франции. Последний является отцом Джареда Кушнера, который женат на другой дочери Трампа, Иванке.

47-й президент США уже длительное время привлекает членов своей семьи к участию в политической жизни, что часто вызывает обсуждения относительно возможного конфликта интересов. Например, в период с 2017 по 2021 год Иванка Трамп и ее муж занимали должности старших советников в администрации президента, работая в Западном крыле Белого дома.

Как отмечает издание, ожидается, что во время второго президентского срока Трамп снова будет полагаться на проверенных лиц из ближайшего окружения.