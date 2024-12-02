Дезертиры могут вернуться на службу без уголовного наказания: что известно

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть, могут вернуться на службу. В частности, без уголовного наказания, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".

Военнослужащие могут вернуться на службу добровольно до 1 января 2025 года. А именно те, кто самовольно покинул место службы до 29 ноября 2024 года. По закону﻿ о добровольном возвращении на службу после СЗЧ или дезертирства такие военнослужащие могут вернуться в соответствующие части и продлить службу со всеми социальными гарантиями.

Когда военнослужащий прибудет в воинскую часть или место прохождения службы, руководитель воинской части должен продлить контракт и возобновить выплаты. В частности, денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения не позднее чем через 72 часа. А также льгот, предусмотренных государством.

Кроме того, командир части должен уведомить о возобновлении контракта орган досудебного расследования и военную службу правопорядка. По словам Сапьян, это гарантирует военнослужащему начало процедуры закрытия уголовного дела.

Однако, если до 1 января 2025 года военнослужащий не вернется к месту прохождения службы, его ждет наказание. В частности, в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военные части или дезертировал. Согласно документу, военная служба и действие контракта такого военнослужащего продолжатся.