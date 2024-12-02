Литва запретила въезд грузинскому олигарху и другим причастным к подавлению протестов

Габриэлюс Ландсбергис, глава литовского МИД, который вскоре покинет пост, сообщил о запрете въезда для ряда должностных лиц Грузии, сообщает Европейская правда.

В список вошли основатель правящей партии "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместители и руководители других силовых структур.

Накануне стало известно, что три страны Балтии договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии, вспыхнувшие в ответ на намерения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.