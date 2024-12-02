Туман и небольшое потепление: прогноз погоды в Украине на завтра

В Украине в ближайшие дни погода не изменится значительно. Однако в ряде регионов ожидается густой туман, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз синоптика Наталки Диденко.

По словам Диденко, завтра практически повсеместно будет без осадков благодаря антициклону. Однако возможны туманы.

"Температура воздуха ближайшей ночью в Украине ожидается 0-4 градуса мороза, завтра днем от 2 мороза до 3 тепла, в южной части и в западных областях +1+6 градусов" , - рассказала Диденко.

А вот в Киеве завтра будет также без осадков. Ночью ожидается 0-2 градуса мороза, а днем 0-2 градуса тепла.