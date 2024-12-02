В РФ стоимость новых автомобилей вырастет на 15% из-за падения рубля

Цены на новые автомобили в России вырастут на 5-15% к концу 2024 года из-за падения рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Об этом пишет The Moscow Times.

Официальные дилеры повысят цены сначала на 3–5%, уступив часть прибыли, чтобы сохранить продажи, но ввозимые по параллельному импорту машины вырастут в цене пропорционально падению рубля.

Пересмотр ценников коснется не только импортируемых машин, но и автомобилей местного производства, поскольку при их выпуске используется определенная доля зарубежных комплектующих.

Основной рывок роста цен на китайские автомобили, на которые, согласно "Автостату", приходится около 60% российского рынка, придется на начало 2025 года.

По данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за январь-август выросла на 8,4% год к году, до 3,1 млн руб (28,301 тыс долл).