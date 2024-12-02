Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил об "эрозии доллара", сообщает Деловая столица.

Пескова цитируют российские пропагандисты.

"Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он, действительно, идет и набирает силу" , — заявил спикер Кремля.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что речь "не только о странах БРИКС".

"В целом всё больше и больше стран начинает переходить на использование национальных валют при осуществлении торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности. Это процесс, который набирает силу по всему миру" , — говорит Песков.

Напомним, заявление спикера Путина прозвучало на фоне рекордного обрушения курса рубля после введения санкций против российского "Газпромбанка". По состоянию на 27 ноября курс российской нацвалюты по отношению к доллару составлял 115 к одному.