Зеленский и Шольц в Киеве встретились с производителями беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одной из тем обсуждения с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве было продолжение сотрудничества в сфере производства беспилотных аппаратов разного типа, сообщает Европейская правда.

Зеленский рассказал, что они с канцлером взглянули на беспилотников с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.

"Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. Оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией... Спасибо Германии за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала" , - отметил президент.

UAVs, UGVs, FPV drones, control systems—these are the weapons that help our defenders. Это crucial, что Украина производит такие weapons in cooperation with Germany.



Все, в том числе с Канцлером Olaf Scholz @Bundeskanzler , мы убеждены UAVs с smart components and spoke… pic.twitter.com/Jhhy7yOA1U - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 2, 2024

Напомним, германский канцлер сегодня с необъявленным визитом в Киеве. Ранее он вместе с президентом Украины посетил раненых украинских военных.