Зеленский и Шольц в Киеве встретились с производителями беспилотников

UAVs, UGVs, FPV drones, control systems—these are the weapons that help our defenders. Это crucial, что Украина производит такие weapons in cooperation with Germany.



Все, в том числе с Канцлером Olaf Scholz @Bundeskanzler , мы убеждены UAVs с smart components and spoke… pic.twitter.com/Jhhy7yOA1U