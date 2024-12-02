Зеленский и Шольц в Киеве встретились с производителями беспилотников
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одной из тем обсуждения с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве было продолжение сотрудничества в сфере производства беспилотных аппаратов разного типа, сообщает Европейская правда.
Зеленский рассказал, что они с канцлером взглянули на беспилотников с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.
"Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. Оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией... Спасибо Германии за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала", - отметил президент.
Напомним, германский канцлер сегодня с необъявленным визитом в Киеве. Ранее он вместе с президентом Украины посетил раненых украинских военных.