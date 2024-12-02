Силы сирийской оппозиции захватили авиабазу "Нейраб" - СМИ

Подразделения сирийской оппозиции взяли под контроль авиационную базу ВВС Сирии "Нейраб", близ Алеппо, и завладели размещенной там российской системой противовоздушной обороны С-125 "Печора". Со ссылкой на Milliyet, сообщает Укринформ.

"...Авиабаза "Нейраб" попала в руки оппозиции. Силы оппозиции захватили систему противовоздушной обороны С-125 "Пещера" в Тель-Хасиле к югу от Сафиры" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что "силы режима скрылись, покинув российскую систему обороны".

Как сообщалось, город Алеппо вышел из-под контроля сирийских правительственных сил. "Хаят Тахрир аш-Шам" и союзные с ними оппозиционные группировки контролируют город Алеппо, за исключением районов, контролируемых курдскими подразделениями.

В Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что Хаят Тахрир аш-Шам и союзные оппозиционные подразделения захватили аэропорт Алеппо и десятки близлежащих городов.