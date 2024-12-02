ЕС планирует создать новый оборонный фонд – Bloomberg

Страны-участники Европейского Союза приближаются к соглашению о создании нового оборонного фонда в 1,5 миллиарда евро, который поможет укрепить оборонную промышленность в государствах блока и Украины в течение следующих трех лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Укринформ.

Соглашение о создании Европейской оборонной инвестиционной программы (ЕОИП), вероятно, будет подписано до конца года и позволит закупать военную технику, которая на 35% состоит из компонентов из-за пределов ЕС.

Соглашение по созданию ЕОИП стало результатом балансировки между амбициями развития европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе и возможностью немедленного приобретения готового оборудования с целью помощи Украине в удовлетворении ее оборонных потребностей, пишет Bloomberg.

Отмечается, что другим фактором является опасение ЕС вызвать гнев избранного президента США Дональда Трампа, неоднократно выражавшего разочарование как из-за недостаточных европейских расходов на оборону, так и из-за того, что блок не покупает достаточно американской продукции.

Евросоюз находится в процессе определения флагманских проектов «общего интереса», которые могли бы использовать фонды Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) в таких сферах, как противовоздушная и противоракетная оборона.

Кроме того, ЕС пытается отойти от текущей практики закупки готового оборудования у третьих стран к финансированию большего количества совместных инвестиций и совместных закупок, говорится в материале.

Европейская оборонная инвестиционная программа призвана увеличить совместные закупки вооружений и сделать ЕС более готовым к войне путем наращивания внутреннего производства оружия и боеприпасов.