В Грузии студенты начали забастовку против заморозки евроинтеграции

Студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета объявили забастовку, протестуя против решения правительства Грузии приостановить евроинтеграционный процесс до 2028 года. Со ссылкой на Interpressnews, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Участники забастовки требуют назначения перевыборов, прекращения учебного процесса администрацией университета для выполнения требований протестующих, а также обеспечения доступа митингующих к центральному входу университета.

В совместном заявлении протестующие назвали действия правительства выходом за пределы конституционного поля и пренебрежением к свободе грузинского народа.

Они подчеркнули, что последние акции молодежи и общественности являются законной борьбой за демократические ценности.

Студенты и преподаватели выразили солидарность с мирными демонстрантами, подвергшимися преследованиям или пострадавшим из-за чрезмерного применения силы со стороны властей.

В заявлении также говорится о стремлении вернуть страну в конституционный строй и обеспечить ее демократическое будущее в рамках евроатлантического курса.

Сообщается, что забастовка будет продолжаться до выполнения основного требования – оглашение перевыборов с участием независимой избирательной комиссии.

Протестующие также призывают объединиться грузинское общество для защиты демократических ценностей и европейского будущего страны.

Напомним, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский 29 ноября впервые публично прокомментировал кризисную ситуацию после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отсрочке евроинтеграции до 2028 года.

Герчинский назвал такое решение "отчаявшимся" и "жалким", заметив, что оно противоречит желаниям большинства грузинского народа и политическим обещаниям, которые ранее давала грузинские власти.

Начавшиеся 28 ноября протесты были спровоцированы решением партии "Грузинская мечта" отказаться от грантовой помощи ЕС и отложить переговоры о вступлении до конца 2028 года. В то же время власти настаивают, что стратегической целью остается вступление в Евросоюз в 2030 году.

Массовые акции на проспекте Руставели в Тбилиси сопровождаются столкновениями со стражами порядка.

В период с 28 ноября по 1 декабря полиция трижды разгоняла демонстрации с применением спецсредств. Были задержаны сотни протестующих, среди них – лидеры оппозиции и журналисты.

Участники акций и правозащитные организации обвиняют силовиков в чрезмерном применении силы даже против мирных граждан.

Утром 2 декабря сообщалось о задержании находившихся вблизи мест протестов людей, в том числе тех, кто просто шел на работу.

Евросоюз, в свою очередь, жестко отреагировал на изменение курса грузинских властей. Среди причин остановки интеграционного процесса также называют сворачивание демократических свобод и подавление гражданских прав.