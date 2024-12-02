Доверие к Зеленскому падает: The Times узнало причины

В первые дни вторжения России в Украину слова Владимира Зеленского подняли боевой дух нации и повлекли за собой стремительный рост его популярности как дома, так и за рубежом. В ходе визитов на Запад украинского президента встречали овациями в парламентах Европы и Конгрессе США. Со ссылкой на The Times, сообщает Зеркало недели.

Однако почти три года спустя, когда оборона Украины находится под угрозой, популярность Зеленского падает и очень мало украинцев видят его своим следующим президентом, отмечает Марк Беннеттс, корреспондент The Times.

Только 16% проголосовали бы за его переизбрание на второй срок, согласно опросу, опубликованному на этой неделе Центром "Социальный мониторинг" в Киеве. Опрос также показал, что около 60% предпочли бы, чтобы Зеленский даже не выставлял свою кандидатуру на переизбрание.

"Очень тяжело быть популярным президентом, когда у тебя три года продолжается полномасштабная война. Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого он потерял. Это огромный вызов для Зеленского" , — сказала Александра Устинова, народный депутат Украины.

Согласно опросу Валерий Залужный, которого Зеленский уволил в феврале после слухов о разногласиях по ведению войны, является наиболее авторитетной фигурой в Украине. 27% граждан проголосовали бы за Залужного, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины.

"Пока остается непонятным, когда украинцы смогут избрать своего следующего президента. Срок полномочий Зеленского истек в мае, но новые выборы были приостановлены на неопределенный срок из-за военного положения, которое было введено в начале российского вторжения в 2022 году. Подавляющее большинство украинцев поддерживает этот шаг ссылаясь на опасность и логистические проблемы проведения общенационального голосования в военное время" , — сообщает корреспондент.

Это не прекратило разговоров в Киеве о том, что политика может измениться в следующем году, хотя никто точно не знает, как и когда состоится голосование. Важным фактором, стимулирующим эти слухи, является необходимость противостоять российскому нарративу о том, что Зеленский является нелегитимным лидером.

"Многие разговоры о досрочных выборах основываются на предположении, что лучше провести их до того, как популярность Зеленского еще больше снизится. Офис президента вполне способен расправиться с конкурентами" , — сказал Эндрю Уилсон, профессор украинистики в Университетском колледже Лондона.

Критики Зеленского обвиняют его в том, что он не способен быстро и эффективно реагировать на вызовы военного времени, а также в том, что он окружил себя людьми из "Квартала 95". Коррупционные скандалы в вооруженных силах также очернили его имидж, хотя нет никаких доказательств того, что он сам был виновен в любых незаконных действиях, говорится в газете.

Есть также опасность, что популярность Зеленского может еще больше упасть, если он согласится на предложение Вашингтона о том, чтобы Украина снизила призывной возраст до 18 лет.

"То, что лидерство Зеленского потеряет свой авторитет, было, пожалуй, неизбежным. Ни один украинский президент, кроме Леонида Кучмы, чье переизбрание в 1999 году было омрачено подозрениями в фальсификации результатов голосования, не переизбирался на второй срок с момента получения страной независимости" , — добавляет корреспондент.

Несмотря на растущее недовольство Зеленским и неопределенность относительно будущего войны, самый молодой президент страны, вероятно, войдет в историю как человек, который противостоял Путину и вдохновил Украину на борьбу.