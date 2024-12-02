Народный депутат "Батькивщины" Шкрум сложила мандат

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат, комитет Рады уже рассмотрел соответствующий проект постановления о сложении депутатских полномочий.﻿﻿ Со ссылкой на сайт парламента, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что "рассмотрев личное заявление народного депутата Украины - члена депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батьківщина" Шкрум Алены Ивановны о сложении депутатских полномочий" комитет решил внести в Раду проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Шкрум А.И." и рекомендовать Раде принять его в целом.

Председателю комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергею Кальченко поручили подать проект постановления в ВР за своей подписью.

Нардеп свое решение о сложении мандата не комментировала.

Ранее нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко писал, что Шкрум покидает Раду из-за потенциального назначения в Кабмин: "Она собирается возглавить новое министерство объединения украинцев".