За первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны. Это свидетельствует о борьбе Киева за пополнение своих передовых подразделений в то время, пока Россия продолжает захватывать все больше новых территорий на востоке Украины.﻿﻿ Об этом говорится в статье Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в конце октября сотни военнослужащих 123-й бригады оставили свои позиции в районе восточноукраинского города Угледар. Они вернулись в родную Николаевскую область и устроили довольно редкую акцию протеста, требуя больше вооружения и более качественной подготовки.

"Мы приехали [в Угледар] с автоматами. Говорили, что будет 150 танков, а их было 20... и нечем нас прикрыть" , - сказал офицер 123 бригады, который говорил на условиях анонимности.

Так, с января по октябрь этого года украинские прокуроры возбудили 60 000 уголовных дел по фактам самовольного оставления военнослужащими своих позиций. Это почти вдвое больше, чем за весь 2022 и 2023 годы вместе взятые.

В случае признания виновными, солдатам грозит до 12 лет лишения свободы.

Некоторые военнослужащие 123-й бригады, которые оставили свои позиции, впоследствии вернулись на фронт. Другие продолжают скрываться, а часть, по информации местных властей, находится под стражей в рамках предварительного следствия.

Financial Times пишет, что военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину, но некоторые воспользовались возможностью быть отправленными в зарубежные тренировочные лагеря в странах-союзниках, чтобы дезертировать за рубежом.

В среднем ежемесячно около 12 человек сбегают с военных сборов в Польше, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников польской службы безопасности.

Министерство обороны Польши переадресовало запросы по этому вопросу украинским властям.

Рост количества дезертиров еще больше усложняет и так тяжелую ситуацию для Киева. Начиная с лета, Россия, имея преимущество в живой силе, смогла ускорить захват новых территорий, достигнув темпов, которые не наблюдались с 2022 года.

В то же время, по словам военных аналитиков, неспособность Украины обеспечить ротацию солдат и предоставить возможность отдыха истощенным военным привела к потерям и отпугнула потенциальных новобранцев, которые могли бы присоединиться к рядам Вооруженных сил в других условиях.

Офицер 123-й бригады рассказал Financial Times, что за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации. В нормальных условиях ротация предусматривает четырехнедельный период отдыха, во время которого солдаты возвращаются на базу, тренируют новобранцев и занимаются ремонтом поврежденной техники.

"Не было никакого смысла оставаться в Угледаре" , - заявил офицер 123-й бригады.

По его словам, город лежал в руинах уже больше года, и рисковать жизнями военных ради его обороны было абсолютно бессмысленно.

"Они просто отправляют их на смерть, вместо того чтобы дать возможность отдохнуть и восстановить силы" , - подчеркнул он.

Представитель 123-й бригады не ответил на запросы о комментариях.

Взгляды офицера разделяют десятки солдат в Николаевской и Запорожской областях. В разговоре с Financial Times они признались, что испытывают сильную усталость, разочарование и сталкиваются с проблемами психического здоровья.

Военные также отметили, что, хотя украинское гражданское население не хочет капитуляции, многие из них не готовы присоединиться к боевым действиям.

Общая численность Вооруженных сил Украины составляет около 1 миллиона человек, однако непосредственно в боевых действиях задействовано лишь около 350 тысяч. По словам представителя Генерального штаба Украины, большинство случаев дезертирства приходится на военнослужащих, которые длительное время находятся в зоне боевых действий, в частности на пехотинцев и штурмовые подразделения, говорится в материале Financial Times.

В связи с быстрым продвижением России на восточном фронте аналитики предупреждают, что Украина теряет территорию, которую, возможно, не сможет вернуть в ближайшее время.

Украинские власти планируют призвать дополнительно около 160 000 мужчин в течение следующих трех месяцев.

"Однако репутация военных комиссаров в Украине серьезно пострадала после многочисленных скандалов. В сети появлялись видео, где они силой затягивают мужчин и применяют физическую силу. В то же время военно-врачебные комиссии обвиняли в выдаче освобождений от службы за взятки" , - говорится в статье.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что положит конец принудительному призыву, в частности так называемой "бусификации", когда представители ТЦК забирают незарегистрированных мужчин прямо с улиц.

Союзники, в частности США и Великобритания, призвали Украину снизить призывной возраст от 25 лет и привлечь больше мужчин для пополнения армии.

Представитель США заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Киев снизил призывной возраст до 18 лет.