СБУ в двух областях разоблачила поджигателей объектов УЗ и Укрпочты

Пятеро приспешников спецслужб РФ задержаны в Кировоградской и Винницкой областях. Они пытались повредить объекты Укрзализныци и Укрпочты.﻿ Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые изготавливали по инструкции оккупантов. После выполнения заказных поджогов злоумышленники надеялись получить деньги от своих российских кураторов. Однако, вместо обещанных средств от РФ они получили подозрение от украинских правоохранителей.

Кировоградщина

Задержаны экс-помощник машиниста местного филиала Укрзализныци и его сожительница из города Знаменка, которые подожгли локомотив, подстанции облэнерго и релейные шкафы.

В дальнейшем фигуранты планировали пустить под откос поезд и уничтожить городское отделение частной почты. Обоих задержали, когда они готовились пустить поезд с рельсов.

Винницкая область

Трое студентов местного колледжа в возрасте 15 и 16 лет подожгли региональное отделение Укрпочты и релейный шкаф на важной линии железнодорожного сообщения.

"После выполнения обеих задач российская спецслужба планировала привлечь юношей к подрывам вблизи госучреждений в разных регионах Украины", - отметили в СБУ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.