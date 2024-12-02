Зеленский сообщил, когда поступит объявленный Шольцом пакет помощи

Президент Владимир Зеленский заявил, что объявленный канцером ФРГ Олафом Шольцом пакет военной помощи на 650 млн евро поступит в Украину в декабре этого года. Об этом глава Украинского государства заявил во время совместного подхода к прессе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, сообщает Укринформ.

«Я поблагодарил Германию за объявленный оборонный пакет на 650 миллионов евро. Мы ценим то, что назван не только объем этого пакета, но и четкий срок поставки – декабрь этого года. Если бы все наши партнеры проявляли такое лидерство и такую своевременность в поставках, мы уже принудили Россию к справедливому миру» , – рассказал Зеленский.

Он также отметил, что в ходе переговоров с канцлером речь шла о дополнительном усилении украинского воздушного щита.

«Только за одну эту осень российская армия использовала 347 ракет разных типов против наших людей. Большинство ракет – по гражданским объектам. Значительную часть ракет нам удалось сбить, в том числе баллистические. Сегодня мы с канцлером говорили о дополнительном усилении украинского воздушного щита, о системах ПВО, с которыми Германия нам помогает» , - сказал президент.

Как сообщалось, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Это третий визит главы германского правительства в Украину и второй – после начала полномасштабного российского вторжения. Впервые Шольц побывал в Киеве в феврале 2022 года, незадолго до вторжения РФ, второй раз – в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.