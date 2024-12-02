Азербайджан начал поставки газа в Словакию взамен российского

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR начала поставлять газ словацкому государственному поставщику энергоресурсов SPP. Со ссылкой на пресс-службу SOCAR, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"С 1 декабря 2024 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставку газа SPP, крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии" , - сказано в сообщении.

Как уточнили в SOCAR, поставки азербайджанского газа в Словакию происходят согласно краткосрочному пилотному контракту. Но компании стремятся развивать долгосрочное сотрудничество.

Словакия стала уже 12 страной, которая получает азербайджанский газ. Также поставки продолжаются в: Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию, Словению, Хорватию и Северную Македонию.

Напомним, страны Европы получают российский газ транзитом через Украину на основании контракта, который был подписан в 2019 году.

Но 31 декабря 2024 года действие контракта заканчивается, а продлевать его Украина на фоне полномасштабной войны не планирует.

Поэтому европейские страны ищут альтернативу российскому газу. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что его страна хочет поставлять газ странам ЕС через Украину.