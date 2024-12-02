Китай исследует опыт обхода санкций Россией – WSJ

Китай помогает России обходить санкции, поддерживая целые сектора экономики, включая военно-промышленный комплекс и одновременно анализирует ее опыт для возможного применения в собственных условиях. Со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Лига.Бизнес.

Как пишет издание, еще в первые месяцы войны в Украине Пекин создал межведомственную группу для изучения последствий антироссийских санкций.

Ее задача – найти способы смягчения последствий санкций, особенно в случае обострения конфликта вокруг Тайваня.

Китайские чиновники регулярно посещают Москву, где встречаются с представителями Центробанка, Минфина и других учреждений, занимающихся обходом санкций. Их интересует все: от методов избегания ограничений до положительных эффектов, таких как развитие внутреннего производства.

Группу возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн, который непосредственно координирует свои действия с главой КНР Си Цзиньпином.

Работа аналитической группы не означает, что власти готовятся к вторжению на Тайвань, предупреждают источники WSJ, близкие к китайскому руководству. Скорее, по их словам, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.