Даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Об этом пишет The Wasington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена уже 11 часов пытается предоставить Украине дополнительное вооружение на миллиарды долларов, что вызывает беспокойство внутри страны относительно того, что это может привести к подрыву американских запасов и отвлечению ресурсов из других горячих точек!" , - заявили официальные американские лица изданию.

Как отмечается, инициатива "хромой утки" была частично подтолкнута импульсом России на поле боя и опасениями самых ярых сторонников Украины, что после того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, произойдет резкое изменение политики США в отношении войны в Украине.

"Однако некоторые в администрации Байдена считают, что независимо от того, что будет делать Вашингтон, В ﻿ СУ будут оставаться в меньшинстве из-за нехватки солдат. И даже несмотря на ускорение поставок оружия, растет разочарование украинскими лидерами, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст с 25 до 18 лет" , - пишет WP.

Отмечается, что в последние недели российские войска захватывают украинскую территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года, что вызывает тревогу в Вашингтоне.

Представители администрации говорят, что их толчок к поставкам вооружений в конце срока - вместе с решением президента Джо Байдена дать разрешение на ракетные удары вглубь российской территории и предоставление противопехотных мин, которые давно критикуют правозащитные группы - может дать Киеву некоторое пространство для маневра.

"Но они призывают украинских лидеров воспользоваться моментом и расширить свои вооруженные силы более 160 000 новобранцев, в которых, по словам Киева, нуждается армия" , - добавляет The Wasington Post.

Успехи России на фронте обеспокоили администрацию Байдена, хотя высокопоставленные чиновники и другие представители администрации заявили, что не ожидают серьезного прорыва оборонительных линий Украины в ближайшие месяцы, даже если Москва будет продолжать наступать.

Однако эти чиновники предостерегли, что гонка за использованием оставшихся 61 миллиарда долларов дополнительной помощи может привести к "перенапряжению американских вооруженных сил".

Особое беспокойство, как отмечает издание, вызывает количество перехватчиков ПВО и некоторых видов артиллерийских снарядов, которые спешно перебрасываются в Украину. И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери снизят военную готовность США к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии, сказал один из чиновников WP.

"Готовность США находится под серьезной угрозой", если другие потребности не будут сбалансированы с потребностями Украины, добавил этот чиновник.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.