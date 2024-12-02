Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в военном руководстве, сообщает Левый берег.
По словам президента, это не последние перестановки. "Они будут, потому что нужно двигаться быстрее".
"Недавно я представлял план устойчивости. Прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, способность, наше войско является одним из приоритетных пунктов, кроме единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти конкретные решения делают конкретные люди", - сказал он.