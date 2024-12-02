Польша получит от Норвегии F-35 и NASAMS для защиты узла поставки оружия в Украину
Норвегия возьмет на себя ответственность за оборону ключевого узла по транспортировке гражданских и военных материалов из других стран в Украину. Он расположен в Польше. Со ссылкой на The Guardian, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным издания, в этом месяце Норвегия возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону ключевого узла для транспортировки гражданских и военных материалов из других стран в Украину.
"Таким образом, Норвегия вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы помощь Украине достигала места назначения, позволяя Украине продолжать свою борьбу за свободу", - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.
По его словам, Норвегия будет "охранять" воздушное пространство над аэропортом в Жешуве, Польша, и направит около 100 солдат в дополнение к системам противовоздушной обороны и истребителей.
"Польша прилагает огромные усилия для обеспечения доставки в Украину как гражданских, так и военных грузов. Аэропорт также имеет важное значение для медицинской эвакуации, за которую отвечает Норвегия", - подчеркнул Грам.
Польша играет ключевую роль в поставках военной помощи Украине от международных партнеров. Через ее территорию проходят основные логистические маршруты для транспортировки вооружения, техники и гуманитарной помощи. В частности, Польша предоставляет свои логистические центры для хранения и распределения военных грузов.
Кроме того, страна активно способствует обеспечению безопасности этих поставок, привлекая союзников для укрепления оборонных возможностей, таких как размещение дополнительных систем ПВО и поддержка международной координации.
Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Норвегия согласилась обеспечить защиту ключевого транзитного узла для иностранной военной помощи Украине. Он находится на территории Польши.