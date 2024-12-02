Оккупанты усиливают защиту Керченского моста дополнительными башнями и ПВО

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают защиту Керченского моста дополнительными башнями с системами ПВО. Ссылаясь на Центр журналистских исследований, сообщает Укринформ.

«Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя – башня-трансформер с лестницей, наружная – металлический каркас, закрепляющий и удерживающий всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРГК) «Панцирь-С1М» , – говорится в сообщении.

Отмечается, что на новом фото в конце ноября 2024 зафиксирована внутренняя часть башни, установленная ориентировочно в районе 10 пролета, если считать от арки моста. Кстати, 30 аналогичных башен-трансформеров ЦЖР ранее замечал на стройплощадке у моста со стороны г. Керчь.

Первые две башни с комплексами «Панцирь-С1М» обнаружили в конце сентября 2024 с обеих сторон от виадука на острове Тузла, а появились они там ориентировочно в середине того же месяца, отметили в ЦЖР.

Сообщается, что если две первые конструкции установлены на берегах острова, то у третьей за основу, вероятно, служат параллельные мосты с решеткой, которую оккупанты строят уже полгода по обе стороны. В таком случае они будут одновременно и антидроновой защитой опор, и площадкой для размещения башен с российским ПВО, добавили в центре.

Согласно тактико-техническим характеристикам, ЗГРК «Панцирь-С1» способен поражать цели на высоте до 15 км и в радиусе 20 км. Однако «Панцири» способны объединяться в группы, увеличивая таким образом защищенную зону. Очевидно, что каждая новая ПВО-башня увеличивает шансы для Керченского моста избежать поражения от украинских ракетно-дроновых атак.

Выстраивать эшелонированную систему защиты моста в Керченском проливе Россия начала в мае 2024 года по установке барж в два ряда и боновые заграждения. Летом оккупанты начали монтировать параллельные антидроновые мосты с обеих сторон, а также устанавливать в море заграждения из тетраподов и металлических «ежей». Осенью уже начали появляться башни с «Панцирями».