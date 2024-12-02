Украина в декабре получит шестую IRIS-T и пусковые установки Patriot - Шольц

Германия предоставит Украине еще одну, шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T и вертолеты Sea King. Об этом во время визита в Киев заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Левый берег.

Это первая двусторонняя встреча с Шольцом в Украине, обратил внимание украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга. Он назвал этот визит символическим и поблагодарил за весомую поддержку.

Германия предоставила Украине больше помощи в защите неба. Зеленский назвал это историческим вкладом в защиту жизни.

"В декабре поступит шестая система IRIS-T, еще пусковые установки для Patriot и "гепарды" , – анонсировал Шольц.

Также Украина в 2025 году получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.

После США Германия с объемом помощи около 28 млрд евро является вторым крупнейшим партнером Украины в военной поддержке.

Шольц также подтвердил, что уже в декабре Украина получит пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.

Канцлер подчеркнул, что Украина может положиться на Германию, которая не намерена ослаблять поддержку. Он также добавил, что своими ударами по энергетике зимой Путин хочет достичь остановки производства и замерзания людей, поэтому Германия предоставила экстренный пакет помощи для восстановления инфраструктуры. Страна будет концентрироваться на предоставлении ПВО.